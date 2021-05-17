Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı

Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK - Haberler | Güncel

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Kepez ilçesinin ara sokaklarındaki kovalamacada bir grubun ekip aracının önünü kesmesi ile kaçtı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Kepez ilçesinin ara sokaklarındaki kovalamacada bir grubun ekip aracının önünü kesmesi ile kaçtı. Kovalamaca anları cep telefonu ile görüntülenirken, polis ile grup arasında kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü. 

Gece, 'tam kapanma' genelgesini ihlal eden sürücü, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nin ara sokaklarında otomobiliyle kaçmaya başladı. Korna ve siren sesiyle sokağa çıkan bir grup, ekip aracının önüne geçti. Bu sırada sürücü kaçtı. Polis ile sürücü arasındaki kovalamaca mahalle halkının cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bu anlara ilişkin görüntülerde iki çocuğun yola lastik fırlatmaya hazırlandığı bir kadının, "Atma lastiği atma" sözleri duyuldu. Ayrıca görüntülerde polis ile ekip aracının önünü kesenler arasında kısa süreli tartışma yaşandığı görüldü. 

Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı
Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı
Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Boğuşma sırasında oğlu öldürmüş (2)- Yeniden
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Giresun'da annesini baltayla öldüren, kardeşi ile 2 polisi yaralayan zanlı vurularak etkisiz hale getirildi
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Bu da yerli Örümcek Adam! Alkollü olduğu iddia edilen şahıs kale surlarında 8 metre yüksekliğe tırmandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Sedat Peker Abdullah Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Cemal Hünal Burak Sergen
Spor Arda Turan Caner Erkin Şenol Güneş Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekip otosunun önüne geçtiler, ihtara uymayan sürücü kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:22:06. #1.15#

title