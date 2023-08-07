Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Görevine Atanan Osman Bozkan Vali Tutulmaz'ı Ziyaret Etti
Eğitim Haberleri
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Zonguldak Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, görevine başlamadan önce makam ziyareti gerçekleştirdi.
Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Osman Bozkan, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın görevinden alınmasının ardından yerine atanan Osman Bozkan, ilk ziyaretini Vali Mustafa Tutulmaz'a gerçekleştirdi. Bozkan'ın makam ziyaretinin ardından görevine başlayacağı öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim