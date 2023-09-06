ZBEÜ Rektörü, mezuniyet törenlerine katkı sunan idari personele teşekkür etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet törenlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan idari personelle bir araya geldi. Rektör Özölçer, personele teşekkür ederek başarılarını takdir etti.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, mezuniyet törenlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan idari personelle bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet törenlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan idari personelle öğle yemeğinde bir araya geldi. Teras Cafe'de düzenlenen organizasyonda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Feray Çiçek de yer aldı.

Törenlerin başarılı ve sorunsuz bir şekilde geçmesine katkı sunan personele teşekkürlerini sunan Rektör Özölçer, "2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet törenlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan idari personelimizle bir araya geldik. Mezuniyet törenlerimizin sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiniz. Her biriniz, üniversitemizin başarısına önemli bir katkı sağladınız. Mezuniyet törenlerindeki titiz çalışmanız ve özveriniz için teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK