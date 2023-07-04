Türk Üniversiteleri QS 2024 Dünya Sıralamasında Yükseldi

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türk üniversitelerinin başarısı arttı. ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi ilk 500'e girmeyi başarırken, toplamda 10 Türk üniversitesi ilk 1000'de yer aldı. Türkiye ayrıca bilimsel üretimde de yükseliş gösterdi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), 'QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'de 3, ilk 1000'de ise 10 Türk üniversitesi bulunduğu açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 336, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 404, Koç Üniversitesi 431'nci sırada yer aldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türk üniversitelerinin sıralaması yükseldi ve bilimsel üretim arttı. Dünyada önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye'den 25 üniversite yer aldı. Bu yılki sıralamada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısı 1'den 3'e çıktı. ODTÜ 336'ncı sırada yer alarak ilk 400'e girme başarısı gösterirken, İTÜ 404, Koç Üniversitesi ise 431'nci oldu.