Türk Üniversiteleri QS 2024 Dünya Sıralamasında Yükseldi
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YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre, QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türk üniversitelerinin başarısı arttı. ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitesi ilk 500'e girmeyi başarırken, toplamda 10 Türk üniversitesi ilk 1000'de yer aldı. Türkiye ayrıca bilimsel üretimde de yükseliş gösterdi.
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), 'QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'de 3, ilk 1000'de ise 10 Türk üniversitesi bulunduğu açıklandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 336, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 404, Koç Üniversitesi 431'nci sırada yer aldı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan "Quacquarelli Symonds (QS) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türk üniversitelerinin sıralaması yükseldi ve bilimsel üretim arttı. Dünyada önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Türkiye'den 25 üniversite yer aldı. Bu yılki sıralamada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısı 1'den 3'e çıktı. ODTÜ 336'ncı sırada yer alarak ilk 400'e girme başarısı gösterirken, İTÜ 404, Koç Üniversitesi ise 431'nci oldu.10 TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 1000'İN İÇİNDESıralamada ODTÜ, İTÜ ve Koç Üniversitelerinin başarısının yanı sıra; Bilkent Üniversitesi 502, Boğaziçi Üniversitesi 514 ve Sabancı Üniversitesi 526'ncı oldu. İstanbul, Hacettepe, Ankara ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ise dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasına girme başarısını gösterdi.Öte yandan QS Dünya Üniversiteleri Sıralamasında geçen sene ilk 500 içinde sadece Koç Üniversitesi 477'nci sırada olarak yer almıştı. İlk 1000 üniversite arasına ise Türkiye'den toplam 8 üniversite girmişti.TÜRKİYE BİLİMSEL ÜRETİMDE 22'DEN 17'YE YÜKSELDİBilimsel üretimde ise Scopus verilerine göre 2002 yılında Türkiye adresli uluslararası yayın sayısı 12 bin 743 ve dünyadaki payı yüzde 1,23 iken; 2022'de yayın sayısı 72 bine ve dünyadaki payı da yüzde 1,84'e çıktı. Böylece Türkiye, bilimsel doküman üretiminde dünya genelinde 2002 yılında 22'nci sırada iken 2022'de 17'nci sıraya yükseldi. Incites verilerine göre ise Türkiye'nin 2002 yılındaki uluslararası yayın sayısı 10 bin 828 iken bu sayı 2022'de 66 bin 516'ya yükseldi.