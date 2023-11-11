Türk Öğrenciler Bilgisayar Olimpiyatlarında Madalyalar Kazandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7'nci Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin 1 gümüş ve 3 bronz madalya, 30'uncu Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda ise 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını duyurdu.

Bakan Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde 8-14 Eylül'de düzenlenen 24 ülkeden 92 öğrencinin katıldığı; 7'nci Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığını bildirdi. Kacır, 29 Ekim-03 Kasım 2023 tarihlerinde Slovenya'nın Maribor şehrinde 17 ülkeden 74 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 30'uncu Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'nda 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanıldığını ifade etti. Türkiye'nin 7'nci Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda bir kez daha teknolojideki üstün yeteneklerini kanıtladığını belirten Kacır, "Genç bilim insanlarımızın bu uluslararası platformda elde ettiği 1 gümüş ve 3 bronz madalya gurur verici. Ülkemizi temsil eden İbrahim Hanif Çeker'i gümüş madalyasıyla, Adnan Akdoğan, Kerem Bozkaya ve Mehmet Kaan Avcı'yı ise bronz madalyalarıyla gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Kacır, 30'uncusu düzenlenen Balkan Bilgisayar Olimpiyatı'na katılan 4 öğrencinin ise 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığı belirterek, "Ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden; Mert Köksal ve Cengiz Eray Aslan Gümüş madalya, Berke İnan Tol ve Çağan Ahmet Yanmaz bronz madalya kazandı. Gençlerimizin bu olimpiyatta gösterdikleri başarılar, ülkemizin bu hedeflere ulaşmak için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin bu başarıları, geleceğimizin parlak olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURURLANIYORUZ'

Kacır, öğrencileri tebrik ederek, "Gürcistan ve Slovenya'da düzenlenen Bilgisayar Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandıran ülkemizin gururu milli takım öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil eden geleceğin bilim insanı adayı öğrencilerimizin başarılarıyla gururlanıyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine ve başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz. Milli Teknolojik Hamlesinin meyvesi olarak gördüğümüz bu başarıların Türkiye'nin 100'üncü yılının ilk olimpiyat başarıları olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki dönemde bu başarıların artarak devam edeceğine hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal da "Tam bağımsız Türkiye yolunda gençlerimizin başarıları yolumuzu aydınlatıyor. TÜBİTAK olarak gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için geniş bir yelpazede destekler sunuyoruz. Onlar yeter ki geliştirmek istesinler, yeni fikirlerle gelsinler biz TÜBİTAK olarak onların hep yanındayız hep destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.