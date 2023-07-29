Türk Öğrenciler Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı ve Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda Madalyalar Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandıklarını bildirdi. Genç bilim insanlarının başarıları, Türkiye'nin bilim ve teknoloji altyapısının gücünü gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz, 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da 1 altın ve 3 gümüş madalya kazandıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda Duru Özer altın, Bergüzar Yürüm gümüş, Nehir Karatopcu bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ve 89 ülkeden 348 öğrencinin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda (IChO 2023) Berkan Tarak dünya dördüncülüğünü elde ederek altın madalya, Dilara Altundağ, Azra Şekercioğlu ve Mustafa Keskes de gümüş madalya kazandı.

"Genç bilim insanlarımız geleceğimizin emin ellerde olduğunun ispatı"

Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda geçen yıl altın madalya kazanan Duru Özer'in Kahramanmaraş'ta deprem felaketini yaşamasına karşın bu yıl da altın madalyayla döndüğünü vurgulayan Bakan Kacır, "Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak hedefini ortaya koyarken boş bir iddia ortaya koymuyoruz. Bugünü ve geleceği elinde tutacak çok ciddi bir altyapımız var." ifadesini kullandı.

Kacır, bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönen genç bilim insanlarının bu alanda yapılan yatırımların ne kadar isabetli ve yerinde olduğunu gösterdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Günümüz gereksinimleri bilim ve teknolojiyi birinci sıraya koymaktadır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç bilim insanlarımız geleceğimizin emin ellerde olduğunun da ispatıdır. Bilim ve teknolojide inandığımız ve güvendiğimiz bir altyapımız var. Milli Teknoloji Hamlesi ile geleceğe yürüyen Türkiye'nin bilim ve teknoloji altyapısını tahkim etmek için bilime adanmış genç kardeşlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da en iyi yatırımın geleceğin bilim insanlarına yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle bilime sevdalı gençlere her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, "Verdiğimiz bu desteklerin uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyalar olarak geri dönüşü bizleri, hepimizi son derece gururlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.