Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri itfaiye stajı yapıyor

TRABZON Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu'nda Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında okuyan 3 kız öğrenci, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde yaptıkları staj kapsamında yangına müdahale ve kurtarma operasyonlarına katıldı.

Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programında eğitim gören 3 kız öğrenci, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde staja başladı. Uzman itfaiyeciler, stajyer öğrencilere, hayat kurtarma ve yangın söndürme başta olmak üzere çeşitli konularda uygulamalı eğitimler verdi. Öğrenciler, 3 aylık staj dönemi boyunca yangın söndürme, ilk yardım ve kurtarma olaylarına katılarak mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Hayat kurtarmada saniyelerin önemli olduğunu belirten öğrencilerden Ceren Üstündağ (21), 5 saniyenin 10 saniyenin bizim için bile çok büyük bir değeri var. Biz de şu an olaya güvenli bir şekilde öğreniyoruz. Nasıl müdahale edilir, ne şartlarda hareket edilir, bunları öğreniyoruz dedi.

'MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK BİR İŞ'

Stajer öğrencilerden Havva Kartop (20) ise itfaiyeciliğin manevi değerinin olduğunu ve zorlanmadıklarını ifade ederek, O anki insanların duygularını anlamaya çalışıyoruz, kendimizi onların yerine koymaya çalışıyoruz, onların evi, yuvası yanarken biz burada ağır ağır hareket edemeyiz. O yüzden hızlı bir şekilde gelip giyiniyoruz ve direkt çıkıyoruz. Bu iş bize ağır gelmiyor, manevi değeri yüksek bir iş zaten. Bunun için koşarken hiçbir şekilde yorulma gibi bir his olmuyor diye konuştu.

'ARTIK KADINLAR DA YAPABİLİYOR'

Elanur Ateş (21) ise, mesleği artık kadınların da yapabildiğini ifade ederek, İtfaiyecilik mesleğine aşık bir insanım. Buraya aşkım hiçbir zaman bitmedi sevdam da aynı şekilde, o yüzden buradaki işi yapmak çok zor gelmiyor. Artık kadınlar da erkeklerin yaptığı işleri yapabiliyor. Artık şartlar buna el veriyor, herkesin bir imkanı var. Kadınların imkanı var. Kadınlar bunu başarabilir, ben de bu inançla bu mesleği okuyorum ifadelerini kullandı.