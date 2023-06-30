Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi İş Birliğiyle Ücretsiz Müzik Kursu Düzenlenecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ücretsiz müzik kursu düzenlenecek. Ritim, keman, klarnet ve kanun eğitimlerinin verileceği kurs, 21 Temmuz itibariyle Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Toplulukları Çalışma Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kursa katılmak isteyen üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler, E-Otomasyon üzerinden 14 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.