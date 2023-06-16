Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 80 bin öğrenci karne alarak yılsonu tatiline girdi. İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Siverek Yusuf Sami Kız İmam Hatip Lisesi karne dağıtım törenine katıldı.

Siverek'te 80 bin öğrenci karne aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 80 bin öğrenci karne alarak yılsonu tatiline girdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yılsonu tatiline giren yaklaşık 80 bin öğrenci, sabah erken saatlerde karne alma heyecanı yaşadı. İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Siverek Yusuf Sami Kız İmam Hatip Lisesi karne dağıtım törenine katıldı. Gölbaşı, karne ile beraber, başarılı dereceye giren öğrencilere tablet ve hikaye kitabı hediye etti.