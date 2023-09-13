Şanlıurfa'daki Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda Elektrik Kesintisi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda 3 gündür elektrik kesintisi olduğunu belirterek çözüm talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda 3 gündür elektrik kesintisi olduğunu belirterek "Veliler isyanda, öğrenciler perişan, öğretmenler çaresiz. İktidar ise DEDAŞ'ın sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Derhal Şanlıurfa Haliliye Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki elektrik kesintisine çözüm bulunmalıdır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Haliliye Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda 3 gündür elektriklerin kesik olduğunu ve okullarda su olmadığını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) ilişkin açıklama yapan Tanal, şunları söyledi:

"DERHAL ŞANLIURFA HALİLİYE GÜMÜŞTAŞ İLKOKULU VE ORTAOKULU'NDAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİNE ÇÖZÜM BULUNMALIDIR"

"Şanlıurfa'da DEDAŞ zulmü, eğitime de darbe indirdi. Merkez ilçemiz Haliliye'de Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda 3 gündür elektrikler kesik. Haliyle elektrik olmadığı için sular da kesik. Okulda ne içme suyu var ne de lavabolar da su var. Veliler isyanda, öğrenciler perişan, öğretmenler çaresiz. İktidar ise DEDAŞ'ın sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Derhal Şanlıurfa Haliliye Gümüştaş İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki elektrik kesintisine çözüm bulunmalıdır."