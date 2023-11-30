Sakarya'da Miniklere Afet Farkındalık Eğitimi Verildi

Sakarya AFAD ekipleri tarafından minik Kur'an Kursu öğrencilerine afet bilinci aşılanıyor. Miniklere verilen 'Afet Farkındalık' eğitiminde, afet öncesi-sırası-sonrasında doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasının içeriği, çök-kapan-tutun prensibi ve tahliye tatbikatları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Sakarya AFAD ekipleri tarafından minik Kur'an Kursu öğrencilerine afet bilinci aşılanıyor. Miniklere verilen 'Afet Farkındalık' eğitiminde, afet öncesi-sırası-sonrasında doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasının içeriği, çök-kapan-tutun prensibi ve tahliye tatbikatları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ihtimal dahilinde olan afetler için şehir genelinde eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede şehirdeki Kur'an Kursu öğrencilerine 'Afet Farkındalık' eğitimleri veriliyor. 4-6 yaş arası miniklere verilen eğitimlerde; afet öncesi-sırası-sonrasında doğru davranışlar, afet ve acil durum çantasının içeriği, çök-kapan-tutun prensibi ve tahliye tatbikatları detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, afet ve acil durum çantası içeriği, yangın söndürme cihazları kullanımı gibi konularda bilinçlendirme yapıldı. Eğitimin sonunda, deprem tahliye tatbikatı da yapılarak miniklere afet bilinci aşılandı. - SAKARYA