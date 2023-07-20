ÖSYM Sınavında Birinci Olan Harun Durak Bilgisayar Mühendisliği Okumak İstiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 120 soruya da doğru cevap veren Harun Durak, birinci olan isimler arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor. Niğde'nin Bor ilçesinde, Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesinden mezun olan Durak, TYT alanında tüm sorulara doğru cevap verip 3 milyon 527 bin 443 kişi arasında birincilik elde etti. Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği okumak istiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) alanında 120 soruya da doğru cevap veren Harun Durak, birinci olan isimler arasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde, Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesinden mezun olan Durak, TYT alanında tüm sorulara doğru cevap verip 3 milyon 527 bin 443 kişi arasında birincilik elde etti.

Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği okumak istiyor.

Durak, Bor'daki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birinciliğin güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarısıyla gururlandığını söyledi.

Dereceye girdiğini akrabalarından öğrendiğini aktaran Durak, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan bir akrabamız aradı, 'hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de şaşırdık. Sonra bilgisayardan baktık. Sınava genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın, eksiklerine yönelmesi gerekiyor. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim bilgisayar mühendisliği."

Deneme sınavlarında hiçbir zaman tüm sorulara doğru cevap veremediğini, en fazla 112 net yaptığını anlatan Durak, birinciliğin sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu aktardı.

Fabrika işçisi baba Seyfi Durak da oğlunun başarısından çok mutlu olduğunu ve gururlandığını dile getirdi.

Böyle bir sonucu beklemediklerini vurgulayan Durak, "Çok gayretliydi, bazen 'oğlum gözün bozulacak' diyordum. Gece geç saatlere kadar ders çalıştı. Gayret etti, inşallah meyvelerini alacak." ifadelerini kullandı.

Ev kadını olan anne Esra Durak ise "Oğlumun azmine hayrandım. Yanıltmadı, bize bu gururu yaşattığı için oğluma teşekkür ediyorum." dedi.