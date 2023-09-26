Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Uluslararası Damla Gönüllüleri ekibi, okula yeni başlayan öğrencileri alışma sürecinde eğlendirdi. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Gönüllülük projesinde gençler bir araya gelerek okula yeni başlayan öğrencileri alışma sürecinde çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Öğrenciler gönüllülerle doyasıya eğlendi

BİTLİS – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Uluslararası Damla Gönüllüleri ekibi, okula yeni başlayan öğrencileri alışma sürecinde eğlendirdi.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Gönüllülük projesinde gençler bir araya gelerek okula yeni başlayan öğrencileri alışma sürecinde çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyor. Tatvan'da bulunan İMKB İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, çeşitli etkinlikler yaparak öğrencileri doyasıya eğlendirdi. Yeni okula başlayan öğrenciler bu etkinlikten memnuniyetlerini dile getirdi.

İMKB İlkokulu Müdürü Tahsin Akçay, "Okulların açılmasıyla birlikte okula yeni başlayan öğrencilerimiz bir hayli çekinceliydi. Okula alışma sürecinde bizler de Damla Gönüllülerinden destek istedik. Sağ olsunlar onlar da okulumuza gelerek güzel etkinlikler düzenlediler. Emeği geçen bütün arkadaşlara okulum ve öğrencilerim adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Uluslararası Damla Gönüllüleri Üyesi Muhammet Akçay, "Uluslararası Damla Gönüllüleri Bitlis ekibi olarak bugün İMKB İlkokulundaydık. Ekibimizle ve palyaço arkadaşımızla beraber okulların yeni açıldığı bugünlerde okuldan çekinen ve korkan çocukların okula alışma sürecine yardımcı olup aynı zamanda çocuklarla beraber oyunlar oynadık. Çocukların yüzlerine tebessüme tohumlarımızı taşıdık" diye konuştu.

Okula yeni başlayan Erva Demirtaş, "Ağabey ve ablalarımız bizleri eğlendirdi. Doyasıya oynayıp eğlendik" dedi.