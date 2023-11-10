Mersinli Öğrenciler Türkiye'nin İlk Nükleer Güç Santralini Gezdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde okuyan öğrenciler, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasını gezdi. Ziyaret sırasında öğrenciler, NGS'nin çalışma prensipleri ve santral inşaatının özellikleri konusunda bilgi edindiler ve iş makinelerini tanıdılar.

Gülnar ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullardan 100'den fazla öğrencinin yaptığı saha turları, şantiyedeki güvenlik kuralları hakkında bilgi verilmesiyle başladı. Çocuklara büyük boyutlu ekipmanları taşıyan gemilerin yanaştığı Doğu Kargo Terminali, dünyanın en güçlü paletli vinci Liebherr LR 13000 ve NGS'nin güvenliğinde büyük önem teşkil eden bir tesis olan itfaiye birimi gösterildi. Akkuyu NGS itfaiyecileri çocuklara, çeşitli itfaiye ekipmanlarını göstererek, itfaiyecilerin çalışmaları, başarıları ve orman yangınlarının çıktığı dönemde Mersin itfaiyesine verdikleri destek hakkında bilgi verdiler. Çocuklar deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki seyir tepesinden inşaat halindeki güç ünitelerini görme fırsatını da yakaladılar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen geziler, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülüyor. Akkuyu NGS sahası ziyareti ve nükleer enerji hakkında verilen temel bilgilerle, eğitim sürecinin çeşitlendirilmesi ve öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.

'ÇOK YAKINDA MESLEKLERİNİ SEÇECEK ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Konuyla ilgili olarak Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 'Akkuyu NGS uzun vadeli bir projedir. Santral, bölgeye en az 60 yıl boyunca güvenilir ve çevre dostu elektrik sağlayacak. Şimdiden, bugün sıralarda oturan ama çok yakında mesleklerini seçecek çocukların geleceğini düşünüyoruz. Çocuklar için Akkuyu NGS sahasına düzenlenen geziler, şirketimizin güzel bir geleneği haline geldi ve inşaat bölgesindeki büyük ölçekli kariyer rehberliği projesinin bir parçasını oluşturuyor. Birçok çocuğun burada çalışan ebeveynleri var. Çocuklara nükleer teknolojileri, annelerinin ve babalarının başarıyla görev yaptığı dünyanın en büyük nükleer şantiyesini göstermek ve anlatmak bizim için önem taşıyor. Öğrencileri ağırlamaktan, onların parlayan gözlerini ve gülümsemelerini görmekten, tüm sorularını yanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için en büyük ödül, çocukların mutluluğu ve neşesi, merakı ve yeni bilgiler için duydukları özlem' diye konuştu.

Ziyaretin anısına her öğrenciye Akkuyu Nükleer A.Ş. adına hediyeler dağıtılırken NGS'lerin yapımı ve işletimine ilişkin bilgi yarışmasında en fazla doğru cevabı veren öğrencilere ödüller verildi. Çocuklara yönelik düzenlenen saha turlarının bu yılki ayağı 22 Kasım'da sona erecek.