Lgs Birincisi Soytürk, Aziz Sancar'ı örnek alıyor

SİVAS - Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Liselere Geçiş Sınav sonuçlarını açıklamasının ardından birinciler belli oldu. 4 Haziran 2023'te yapılan LGS sınavında Türkiye birincisi olan Eylül İrem Soytürk, bilim insanı Aziz Sancar'ı rol model aldığını söyledi.

Şarkışla Anarfartalar Ortaokulu ve Kapsam Eğitim Kurumları'nda eğitim alan Eylül İrem Soytürk, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Aldığı sonuçla Türkiye birincisi olan Soytürk, Aziz Sancar'ı rol model aldığını belirtti.

"Benim başarımın temel sebebi düzen ve süreklilikti"

90 net yaparak 500 tam puan aldığını söyleyen Eylül İrem Soytürk, " Yüzde 0,01'lik dilime girerek Türkiye Birincisi oldum. Benim başarımın temel sebebi düzen ve süreklilikti. Belirli bir kota koymadım kendime. Ne kadar çözebilirsem o kadar çözüyordum. Günlük ortalama 350 ila 400 arasında soru çözüyordum. Çalışmalarımda Kapsam Eğitim Kurumları çok etkin rol oynadı. Hedefim Ankara Fen Lisesi, daha sonra da Tıp okumak istiyorum. Ben daha çok biyokimya alanında çalışmak istiyorum. Açıkçası Aziz Sancar gibi olmak istiyorum" diye konuştu.

"Çok çalıştı mı? Hayır, ama düzenli çalıştı"

Eylül İrem'in babası Mustafa Soytürk ise kızının başarı hikayesini anlatarak şu ifadelere yer verdi, "Eylül, kendi prensipli bir öğrenci. Çalışma prensiplerini aksatmadı. Çok çalıştı mı? Hayır, ama düzenli çalıştı. Esas faktör buradan kaynaklanıyor. Bizim yaptığımız destek daha çok moral destekleriydi. Bu aşamada zaman zaman moral bozukluğu oluyor. Bu aşamada moral desteği veremezseniz öğrenci kopuyor. Kopuşları engelleyip moral desteği verdiğiniz zaman kendiliğinden her şey yerine geliyor. Biz Eylül İrem'i zorlamadık. Ama istediği imkanlar için de kendi şartlarımızı zorladığımız zamanlar oldu. Ama en önemlisi dediğim gibi moral" dedi.

LGS sınavında Türkiye Birincisi olan Eylül İrem Soytürk'ün çalışma azmine destek olduklarını belirten Kapsam Eğitim Kurumları Kurucusu Ertuğrul Arslan, "Öğrencimiz, 2023 LGS'de soruların tamamına doğru cevap vererek bizleri ve ailesini gururlandırdı. Kızımız çok disiplinli bir çalışma ile bunu başardı. Bizler eğitim kurumu olarak her noktada destekledik. Bu sonuçta payımız olduysa ne mutlu bize diyorum. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.