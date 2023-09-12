Konya'da deprem sonrası zarar gören okul kapatıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde zarar gören Fatih İlkokulu kapatıldı ve öğrenciler başka bir okula kaydırıldı. Diğer okullarda da çatlaklar oluştu.