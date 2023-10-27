İstanbul Üniversitesi Öğrencileri Aydın'daki Asansör Kazası İçin Eylem Yaptı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Aydın'da meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş için eylem düzenledi. Öğrenciler, kazanın ihmaller zinciri sonucu gerçekleştiğini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

BEYAZIT meydanında toplanan İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Aydın'da Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör kazasıyla ilgili eylem yaptı.

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci yurdunda asansör kazasında Zeren Ertaş hayatını kaybetti. İhmal iddiaları üzerine İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde toplanan öğrenciler eylem yaptı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Sıla Bozköy, 'Zeren'i hayattan koparan bir kaza değil, cinayettir. Yurt öğrencilerinin 15 gündür gerekli tüm mercilere defalarca kez ilettiği asansör arızasına tıkanan kulaklar ve nihayetinde ölümle sonuçlanan ihmaller zincirinin 'elim bir olay' denerek örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Grup, olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını talep etti.