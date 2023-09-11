İstanbul'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

İstanbul'da 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beyoğlu'nda okul servis araçlarını denetledi. Denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi.

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beyoğlu'nda okul servis araçlarını denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrolleri yaptı. - İSTANBUL