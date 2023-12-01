Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Mesleki ve Teknik Eğitim Niteliği Çalıştayı Düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı'nda, yeni mesleklerin ortaya çıkması ve eleman yetiştirilmesi konuları tartışıldı.

Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Mesleki ve Teknik Eğitimin Niteliğini Artırma Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir Öğretmenevi'nde sektör ve eğitim temsilcilerinin katıldığı programın açılışında yaptığı konuşmada, yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyledi.

Bu mesleklere eleman yetiştirilmesi için yeni alanların açılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları dile getirdi:

"Bu çalıştayda genel anlamda, mesleki eğitimin bütün sorunlarının tartışılmasının yanında Eskişehir'de hangi alan ve dalların açılması ve kapatılması konusunda somut önerilerin çıkmasını bekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu birtakım alan ve dallar var ama süreç içinde değişen şartlarda Milli Eğitim Bakanlığının alan ve dal olarak ortaya koymadığı belirli meslek dallarımız da olabilir. Bunların da tespitinin yapılması ve B0akanlığımıza iletilerek yeni alan ve dalların açılması konusunda çalışma yapılmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. Sadece Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu alan ve dallarla sınırlı kalmamamız gerektiğini ifade etmek isterim."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Eskişehir'de mesleki eğitim veren lise sayısının çevre illere göre fazla olduğunu belirtti.

Eskişehir'in sanayisiyle öne çıkmış bir kent olduğuna işaret eden Gürcan, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelere baktığımızda, ilerlemeyi sağlayan insan gücü mesleki eğitimden geçmiştir. Eğer siz, meslek erbabını düzgün yetiştirmezseniz, yapacağınız teknoloji hamleleri sonuç vermeyecektir. Sanayi bölgesinde yaptığımız bütün istişarelerde ortaya çıkan bir gerçek var ki işsizlik değil işçi bulma sorunu olduğunu görüyoruz. Üniversite mezunu olmak, mesleki yeterliliği bugün için piyasada sağlamıyor. O zaman iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Belki de mesleki hiyerarşinin sosyal kabulde yeniden çalışılması gerekiyor."

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA / Eğitim

Hüseyin Aksoy Eskişehir Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title