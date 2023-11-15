Esenyurt Belediyesi Gençlere Üniversite Sınavı Semineri Düzenledi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği seminerde üniversite sınavına hazırlanan gençler, süreçle ilgili merak ettiği soruların yanıtlarını uzmanlardan aldı.

Esenyurt Belediyesi'nin üniversite hazırlık kurslarında eğitim alan öğrencilere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen seminere konuşmacı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sabri Hasan Meriç ve İstanbul Aydın Üniversitesi Biofizik Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan katıldı. Seminerde öğrencilerin hangi bölümleri istedikleri konusu üzerinde duran hocalar, neden üniversite okunması gerektiğine ilişkin bilgiler de verdi. Sordukları sorularla geleceklerine ışık arayan gençler, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, öğretmenler ise öğrencilere başarılar diledi.

"Umut veriyorlar"

Esenyurtlu öğrencilerin umut vadettiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tunaya Kalkan şöyle konuştu: "Buradaki öğrencileri lise ve ortaokul baskısından kurtulmuş olarak gördüm. Daha özgürler. Duygularını ve düşüncelerini korkmadan söyleyebiliyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar. Öyle yerlerde, öyle kişilerle konuştuk ki çocuklara bir şey sorduğumuz zaman utangaçlık ve sıkılganlık gibi durumlarla karşılaştık. Esenyurt Sürekli Eğitim Merkezine gelen öğrenciler, gördüğüm kadarı ile ebeveyn baskısından bayağı bir kurtulmuşlar. Bu öğrencileri ayrıca okul baskısından da kurtulmuş olarak gördüm. Çocuklarımız kendilerini ifade etmeye başlıyorlar, umarım bu böyle devam eder." - İSTANBUL