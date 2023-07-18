Erzurum Atatürk Üniversitesi ODTÜ URAP Sıralamasında 10. Oldu

Erzurum Atatürk Üniversitesi, ODTÜ URAP tarafından açıklanan Türkiye'nin en iyi üniversiteler sıralamasında 10. sırada yer aldı. Üniversite, yayınlanan makale puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci sayısının total puanına göre değerlendirildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nca (URAP) açıklanan devlet üniversiteleri sıralamasında, 10. oldu.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, ODTÜ URAP'ın 2022-2023 Türkiye'nin en iyi üniversiteler sıralamasını açıkladığı belirtildi.

Bu sene 66. yıl dönümünü kutlayan Atatürk Üniversitesinin, Türkiye'nin tecrübeli ve donanımlı üniversitelerinden birisi olarak bilim dünyasına önemli katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, üniversitenin, 2022-2023 yılında yayınlanan makale puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi/öğrenci sayısının total puanına göre 183 üniversite arasında 10. olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin her yıl başarı çıtasını yükselttiğini ifade etti.

Çomaklı, YÖK vizyonu doğrultusunda başlanarak önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin başarı getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ortak akıl arayışıyla çıktığımız Yeni Nesil Üniversite vizyonunu; alanında uzman yüzlerce bilim insanı ile gerçekleştirdiğimiz onlarca konferans neticesinde 2017 yılında uygulamaya başladık ve bunun neticesinde önemli kazanımlar sağladık. Bunun da en önemli göstergelerinden birisi, dünyanın saygın sıralama kuruluşlarında konumlandığımız yerdir. Bilimsel çalışmalarımızın sayısını artırmak ve akademisyenlerimize daha iyi şartlarda çalışma alanları oluşturmak adına mevcut imkanlarımızın üzerine teknolojik altyapımızı da sürekli yeniliyoruz. Üniversite mensuplarımız da özverili çalışmaları ile üniversitemizin başarı çıtasını sürekli olarak daha da yukarı taşıyor. Bu düşüncelerle, URAP sıralamasında hem son 5 yıllık süreçte hem de son 1 yıl baz alındığında elde edilen başarılardan dolayı tüm akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarımızın devamını diliyorum."