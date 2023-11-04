Erzincan'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Filistin'de yapılan zulme dur demek için ilçe genelinde 'Filistin'e Destek Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe Üzümlü Kaymakamı, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş sonunda Filistin için para yardımı toplandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Filistin'de yapılan zulme dur demek için ilçe genelinde " Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenledi.

Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üzümlü İlçe Müftülüğü organizesinde düzenlenen yürüyüşe, Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Üzümlü İlçe Müftüsü Medet Şahin, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. Yürüyüş Beşiktaşlar Cami'sinden başlayıp Üzümlü Fatih İlkokulu önündeki meydanda son buldu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş Okul Müdürü Muhammed Kızıldağ'ın Türk bayrakları ile süslediği toplanma alanında dualarla sonlandı. Tören sonunda sadaka kutularına Filistin için para yardımı toplandı. - ERZİNCAN