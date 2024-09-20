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20230 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

20230 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
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Oxford Üniversitesi'nin araştırmalarına göre, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon sayesinde işlevini yitirecek. Bu meslekler arasında kasiyerlik, fast food çalışanları, postacılık, banka çalışanları ve matbaa operatörlüğü bulunuyor. Öte yandan, yapay zeka mühendisliği, robotik mühendisliği, siber güvenlik uzmanlığı, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, oyun geliştiriciliği ve dijital pazarlama uzmanlığı gibi meslekler önümüzdeki 10 yıl içinde öne çıkacak.

Teknolojinin hızla gelişmesi, yapay zeka ve otomasyonun iş dünyasına entegre edilmesiyle büyük değişiklikler yaşanıyor. Birçok sektörde rutin görevler dijital araçlar tarafından üstlenilirken, bazı mesleklerin ise tamamen ortadan kalkma tehlikesi bulunuyor.

Özellikle 2030 yılına kadar, birçok iş kolunun yerini yeni nesil teknolojilerin alması bekleniyor. Bu değişimler, kariyer planlaması açısından hangi mesleklerin gelecekte varlığını sürdüremeyeceğini anlamayı kritik hale getiriyor. Peki, önümüzdeki 10 yıl içinde kaybolma riski en yüksek meslekler hangileri?

KAYBOLACAK MESLEKLER

NTV'nin haberine göre Oxford Üniversitesi'nin araştırmalarına, önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek yapay zeka ve otomasyon sayesinde işlevini yitirecek. Geçmişte popüler olan bazı meslekler, bu süreçte tarihe karışacak.

20230 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

GELECEĞİN PARLAYAN MESLEK GRUPLARI

Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme, meslek seçiminde çağın gereksinimlerini göz önünde bulundurmayı zorunlu hale getiriyor. İşte önümüzdeki 10 yıl içinde öne çıkması beklenen meslek grupları:

  • Yapay Zeka Mühendisliği
  • Robotik Mühendisliği
  • Siber Güvenlik Uzmanlığı
  • Yazılım ve Uygulama Geliştiriciliği
  • Oyun Geliştiriciliği
  • Dijital Pazarlama Uzmanlığı

20230 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu

2030'DAN SONRA YOK OLMASI BEKLENEN MESLEKLER

Öte yandan, önümüzdeki dönemde yok olma riski taşıyan meslekler arasında şunlar yer alıyor:

  • Seyahat Danışmanlığı
  • Kasiyerlik
  • Fast Food Çalışanları
  • Postacılık
  • Banka Çalışanı
  • Matbaa Operatörlüğü
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Teknoloji

İş Dünyası Yapay Zeka Teknoloji Yazılım Ekonomi Eğitim Banka Banka

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