Doğa Koleji YKS ve LGS Birincileri Plaket Töreninde Buluştu

Doğa Koleji'nin YKS birincisi ve LGS Merkezi sınav birincileri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen plaket töreninde bir araya geldi. Törende öğrencilere ödülleri takdim edildi ve konuşmalar yapıldı. Öğrenciler ve aileleri, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti.

Doğa Koleji'nin YKS birincisi ve LGS Merkezi sınav birincileri İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen plaket töreninde bir araya geldi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşen plaket törenine İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, Doğa ve Bilgi yöneticilerinin yanı sıra öğrencilerin aileleri de katıldı. YKS ve LGS birincisi öğrencilere ödülleri Prof. Dr. M. Remzi Sanver tarafından takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Remzi Sanver, dünya standartlarında eğitim veren Doğa Koleji öğrencilerinin bugün elde ettiği bu başarılarla okullarını sadece Türkiye'de değil dünyada da en iyi şekilde temsil edeceklerinin altını çizerek öğrencileri bu büyük başarılarından dolayı tebrik etti.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can da, "Eğitimde başarı ve kalite hedeflerini daima ileriye taşıyarak ülkemize, Cumhuriyetimize ve insanlığa değer katan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Plaket törenine katılan öğrenciler ve aileler mutlu ve gururlu olduklarını belirterek Doğa ve Bilgi Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti.

Başarının disiplinli ve çok yönlü gelişim gerektirdiğinin altını çizen öğrenciler, Doğa Kolejinin güçlü YKS ve LGS hazırlık programları sınava hazırlandıklarını kaydetti.