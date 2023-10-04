Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler Konulu Seminer Düzenlendi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca düzenlenen seminerde, depreme karşı alınması gereken önlemler değerlendirildi. Uzmanlar, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir yapılar üretilmesi ve güçlendirme çalışmaları hakkında fikirlerini paylaştı.

Depreme karşı alınması gereken önlemler, Sakarya'da düzenlenen seminerde konunun uzmanlarınca değerlendirildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığınca Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda "Kahramanmaraş Depremleri Sonrası İnşaat Mühendisliği Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi" konulu seminer düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan seminere çeşitli üniversitelerden katılan uzmanlar, depreme karşı güvenli, dirençli ve sürdürülebilir yapılar üretilmesi ve güçlendirme çalışmaları gibi alınması gereken önlemler hakkında fikirlerini paylaştı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem Canbay "Deprem: Bir Doğa Olayının Felakete Dönüşmesi Hikayesi", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki "Kahramanmaraş Depremleri ve İstanbul Yapı Stoku Karakteristikleri Işığında Kayıpları Azaltmak Üzere Etkin Bir Yaklaşım: Güçlendirme" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Katılımcılar, daha sonra soruları yanıtladı.

Seminerin ikinci bölümünde ise Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahmaran, "Deprem, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları-Türkiye'deki Zorluklar ve Fırsatlar", SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aşkın Özocak, "Kahramanmaraş Depremlerinde Zeminlerin Performansı-Zemin İnceleme/Tasarım" başlıklı sunumlarıyla etkinliğe katkı sunacak.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Semih Uçar, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra farkındalık oluşturabilmek adına seminer düzenleme ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Konunun uzmanlarını bir araya getirdiklerini anlatan Uçar, "Sakarya'nın bildiğiniz gibi sıvılaşan zeminleri var. Sıvılaşan zeminlerinden, zemin iyileştirmelerinden, güçlendirme yöntemlerinden, zemin ve yapı etkileşimli çözümlerden, yine güçlendirmeyle ilgili problemlerden bahsetmek üzere her konunun uzmanıyla böyle bir semineri gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğin aynı acının yaşanmaması için gelecek nesillere düzgün şehirler bırakılması, sürdürülebilir, depreme dayanıklı yapılar üretilmesi amacıyla düzenlendiğini aktaran Uçar, katılım gösterenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği seminer, bugün sona erecek.