Deprem Felaketi Sonrası Başka İllere Taşınan Öğrencilerin 58 Bini Okullarına Geri Döndü

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketi sonrası başka illere taşınan öğrencilerden 58 bin 597'sinin kendi okuluna geri döndüğünü açıkladı.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında nakillerini başka illere aldıran öğrencilerimizden okullarına geri dönenlerin sayısı 58 bin 597'ye yükseldi. Şehirlerimizdeki yaşam, çocuklarımızın okullarıyla buluşmasıyla, eğitimin iyileştirici gücüyle çok daha iyi hale geliyor" dedi. Bakan Özer, Kahramanmaraş'ta 18 bin 559, Hatay'da 10 bin 646, Gaziantep'te 7 bin 920, Malatya'da 7 bin 292, Adıyaman'da 7 bin 185, Adana'da 2 bin 335, Osmaniye'de 1964, Şanlıurfa'da 1257, Diyarbakır'da 1193 ve Kilis'te 228 öğrencinin okullarına geri döndüğünü açıkladı.