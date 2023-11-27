ÇYDD, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Öğretmenler Günü'nü, düzenlediği bir etkinlikle kutladı. Etkinliğin açış konuşmasını yapan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Keşke size gönülden bir şekilde Öğretmenler Günü kutlu olsun diyebilseydim, ancak maalesef kutlu olsun diyebileceğimiz şartlar henüz oluşmuş değil. Köy okullarında hala zor şartlar altında okuyan öğrencilerimiz var. Bu sebeple söyleyebilirim ki Cumhuriyet'e olan borcumuzu henüz ödeyebilmiş değiliz" dedi.

ÇYDD, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Öğretmenlerin toplumsal gelişim üzerindeki önemini belirtmek ve bu konu üzerine farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Yönetim Kurulu üyeleri, şube temsilcileri ile birlikte çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, Ayşe Yüksel'in açış konuşması ile başladı. Genel Başkan Yüksel, konuşmasında köy okullarındaki sorunlara dikkat çekti. Yüksel, "Bugün, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle burada toplandık. Keşke size gönülden bir şekilde Öğretmenler Günü kutlu olsun diyebilseydim, ancak maalesef kutlu olsun diyebileceğimiz şartlar henüz oluşmuş değil. Her şeye rağmen ne mutlu bize ki Cumhuriyetimizin 100. yılına tanıklık edebildik. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında birtakım etkinlikler gerçekleştirmeyi planladık ve bu etkinlikleri Cumhuriyetimize armağan etmek istedik. Böyle düşünürken yolumuz öğretmenimiz, geçmiş dönem öğrencimiz ve mezunumuz Yalçın Çiftçi ile tekrardan kesişti. Yalçın öğretmenimizin gerçekleştirmeyi düşündüğü belgesel projesini aynı niyet ve istekle Cumhuriyet'imizin 100. yılına hediye etmek istedik. Teknoloji günümüzde her ne kadar gelişmiş olsa da belgeselde yer alan görüntüler günümüze ait. Köy okullarında hala zor şartlar altında okuyan öğrencilerimiz var. Bu sebeple söyleyebilirim ki Cumhuriyet'e olan borcumuzu henüz ödeyebilmiş değiliz" diye konuştu.

ÇYDD olarak Cumhuriyet değerlerine bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yüksel, "Unutulmaz genel başkanımız Türkan Saylan, 'Bizler, devlet üniversitesini okuyarak meslek sahibi olduk; kendimize, ailemize yeter olduk. Madem bizleri Cumhuriyet okuttu, bizim de Cumhuriyet'e borcumuz var demektir. Cumhuriyet'e olan borcumuzu ödemeliyiz' derdi. Türkan Hoca, hayatı boyunca Cumhuriyet'e borcunu ödemek için çalıştı ve bizlere örnek oldu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 118 şubesi, şube başkanları, gönüllüleri, öğrencileri, bursiyerleri olarak hepimiz aynı amaçla çalışıyoruz. Bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte, geçmiş dönem ÇYDD bursiyeri olan öğretmen Yalçın Çiftçi'nin Beyaz Dağın Çocukları adlı ödüllü belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından Yalçın Çiftçi ve belgeselde yer alan öğrenciler, katılımcılarının sorularını cevapladı. Laik, çağdaş ve bilimsel eğitim sistemi için yapılması gerekenler ile öğretmenlik mesleğinin karşılaştığı sorunların tartışıldığı etkinliğin son bölümünde ise moderatörlüğünü ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel'in üstlendiği "Köyde Öğretmen ve Öğrenci Olmak" başlıklı bir panel düzenlendi.