Çankaya Belediyesi Öğretmenlere Eğitim Semineri Düzenledi

Çankaya Belediyesi gündüz bakım evlerinde görevli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde eğitim seminerine katıldı. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerce verilen seminerlerde, öğretmenlere, çocukla iletişim, çocuk hakları, çocuklara ilk yardım konularında sunumlar yapıldı.

Çankaya Belediyesi gündüz bakım evlerinde görevli öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde eğitim seminerine katıldı. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerce verilen seminerlerde, öğretmenlere, çocukla iletişim, çocuk hakları, çocuklara ilk yardım konularında sunumlar yapıldı.

Çankaya Belediyesi'nin kreşlerinde yeni döneme hazırlık tüm hızıyla sürüyor. Yaz döneminde bir ay boyunca tadilat yaparak kreşleri yeni döneme hazırlayan Belediye, 1.610 çocuğa eğitim verecek öğretmenler için seminer de düzenledi. Çankaya Belediyesi'nin 13 gündüz bakım evinde görev yapan 250 personel, uzman eğitmenler tarafından iletişimden ilk yardıma kadar birçok konuda eğitim aldı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen ve 4 gün süren 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında verilen seminerlerde, çocuklara ilk yardım, çocukla iletişim ve çocukla ilişkide değişen paradigma, ihmal ve istismar, iletişim becerileri, ebeveyn-okul ilişkisi, okul öncesi eğitimde proje yaklaşım, çocuklarda çocuk hakları eğitiminin önemi konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Seminerde Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden akademisyenler ile alanında uzman eğitmenler sunumlar yaptı.

Seminerin son gününde ise katılımcılar veli toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından düzenlenen motivasyon pikniği ile program tamamlandı.

Çankaya Belediyesi kreşleri, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü yeni eğitim dönemine başlayacak.