Bitlis Eren Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi'nde yapılan güvenlik toplantısında, üniversite yerleşkesinde alınan ve alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü, yurt ve ulaşım konuları değerlendirildi.