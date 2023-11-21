Beyoğlu'nda öğrenciler tatil tiyatrosu ve oyun parkurunda eğlendi

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Tatil Tiyatrosu ve Şişme Oyun Parkuru etkinliğine yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Öğrenciler, tiyatro gösterilerinin ardından ahşap zeka ve eğlence oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Beyoğlu'nda öğrenciler eğitime verilen bir haftalık arayı, kendileri için özel olarak hazırlanan Tatil Tiyatrosu ve Şişme Oyun Parkuru'nda doyasıya eğlenerek geçirdi. Bir hafta boyunca devam eden etkinliklere yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı.

Beyoğlu Belediyesi ara tatile giren öğrencileri tiyatro ile buluşturdu. 11-19 Kasım tarihleri arasında Okçular Vakfı Tiyatro Salonu'nda çocuklara özel gerçekleştirilen "Tatil Tiyatrosu"na dokuz gün boyunca yaklaşık 5 bin öğrenci katıldı. Tiyatro seanslarının ardından Okçular Tekkesi Müze'sini de ziyaret eden öğrenciler daha sonra kendileri için özel olarak kurulan şişme oyun parkurunda ahşap zeka ve eğlence oyunları, mini golf gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Oyun parkur alanlarında çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır gibi yiyecek de ikram edildi. - İSTANBUL