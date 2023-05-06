Başakşehir Belediyesi'nin 'Yeni Medya Akademi'sinde yüzden fazla öğrenci mezun oldu

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Yeni Medya Akademi'de yüzden fazla öğrenci mezun oldu. Şehir Sanat'ta gerçekleştirilen sertifika törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

Başakşehir Belediyesi, 'Yeni Medya Akademi', 'Radyo Akademi', 'Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu', 'Dublaj Okulu', 'Sinema Okulu', 'Editörlük ve Grafik Tasarım Atölyesi', 'Temel Fotoğrafçılık Atölyesi', 'Dijital Pazarlama Atölyesi', '3D Animasyon Okulu', 'Roman ve Kurgu Atölyesi', 'Ekonomi Haberciliği Atölyesi', 'Magazin Haberciliği Atölyesi' ile 'Afet ve Savaş Bölgelerinde Gazetecilik Atölyesi' eğitimleriyle medya sektörüne genç isimleri kazandırmaya hedeflediğini belirtti. Başkan Kartoğlu, Yeni Medya Akademi bünyesinde bulunan 13 akademinin 8'inden mezun olan yüzden fazla kursiyere sertifikalarını verdi.

"AKADEMİLERİMİZE HER GEÇEN GÜN YENİLERİNİ EKLİYORUZ"

Sertifika töreninde gençlerin heyecanına ortak olan Kartoğlu, "3 yıl önce YouTube Akademimizle başlayan yolculuğumuzda yıldızlarımızın sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'de bir ilk olan eğitim üssümüzde, akademilerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Yıldız yağmurumuza son olarak roman kurgu, ekonomi haberciliği ve magazin haberciliği atölyelerimizi dahil ettik. Gayretle, aşkla çok çalışıyoruz. Hem kendi hayallerimizi, hem de sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çaba gösteriyoruz. Hayalleri bizimle kesişen, akademilerimize katılan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi kutluyorum. Ailemiz sizlerle büyüyor" diye konuştu.

"BİRLİKTE ÜRETECEK VE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Her bir gencin yeni başarı hikayeleri yazacağını belirten Kartoğlu, "Bağlarımızı bundan sonra da koparmayacağız. Birlikte üretecek ve birlikte başaracağız. Siz başaracaksınız, biz de sizinle gurur duyacağız. Gözlerinin içi pırıl pırıl olan gençlerimizle yol yürümekten, düşünmekten ve düşündüklerimizi bir bir hayata geçirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.