Atatürk Üniversitesi, URAP Sıralamasında İlk 10'da Yer Aldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Atatürk Üniversitesi'nin son beş yılın ve 2022-2023 yılının Türkiye verilerini açıkladı. Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında hem son beş yılın toplamında hem de son bir yıllık sıralamada ilk 10'da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu başarının Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile elde edildiğini belirtti.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, hem son beş yılın hem de 2022-2023 yılının Türkiye verilerini açıkladı. Buna göre Atatürk Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında, 2018-2022 yılları toplamında olduğu gibi son bir yıllık sıralamada da ilk 10'da yer aldı.

Bu yıl kuruluşunun 66. yılını kutlayan, Türkiye'nin en tecrübeli ve donanımlı üniversitelerinden birisi olarak bölgesine, ülkesine ve bilim dünyasına önemli katkılar sunan Atatürk Üniversitesi, bilimsel alanda yaptığı çalışmalar ile dünya üniversiteleriyle rekabet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle üniversite tercihi yapacak öğrencilerin merakla beklediği ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2022-2023 yılında yayınlanan makale puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı, öğretim üyesi/öğrenci sayısının total puanına göre 183 üniversite sıralandı.

Sıralamalara göre en yüksek puan alan 10 üniversite arasında yer alan Atatürk Üniversitesi, son 5 yılın verilerinin dikkate alındığı sıralamada da yine zirvedeki üniversitelerden birisi olma başarısı gösterdi. Atatürk Üniversitesinin her yıl başarı çıtasını yükselttiğine değinen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, YÖK vizyonu doğrultusunda başlanan ve önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başarıyı da beraberinde getirdiğini söyledi.

Rektör Çomaklı: "Akademisyenlerimizin Sergilediği Gayretler Bizler İçin Gurur Vesilesidir"

Her yıl gözle görülür bir yükselişin gerçekleştiğini, bu ivmenin devam etmesi için de gerekli adımların kararlılıkla atılmaya devam edeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ortak akıl arayışıyla çıktığımız Yeni Nesil Üniversite vizyonunu; alanında uzman yüzlerce bilim insanı ile gerçekleştirdiğimiz onlarca konferans neticesinde 2017 yılında uygulamaya başladık ve bunun neticesinde önemli kazanımlar sağladık. Bunun da en önemli göstergelerinden birisi, dünyanın saygın sıralama kuruluşlarında konumlandığımız yerdir" şeklinde konuştu.

Kısa sürede elde edilen bu başarının yadsınamaz olduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "Akademik çalışmalar çok yönlü bir alan olmakla birlikte bilimsel çalışmaları yapabilmek adına başarılı akademisyen grubumuzun sergilediği gayretler bizler için bir gurur vesilesidir. Bilimsel çalışmalarımızın sayısını artırmak ve akademisyenlerimize daha iyi şartlarda çalışma alanları oluşturmak adına mevcut imkanlarımızın üzerine teknolojik altyapımızı da sürekli yeniliyoruz. Üniversite mensuplarımız da özverili çalışmaları ile üniversitemizin başarı çıtasını sürekli olarak daha da yukarı taşıyor. Bu düşüncelerle, URAP sıralamasında hem son 5 yıllık süreçte hem de son 1 yıl baz alındığında elde edilen başarılardan dolayı tüm akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarımızın devamını diliyorum" dedi. - ERZURUM