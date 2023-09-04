Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Sınavı Hazırlık Kursları Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ATABEM tarafından düzenlenen üniversite sınavı hazırlık kurslarına lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilir. Başvurular 10 Eylül'e kadar online olarak yapılabilir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite sınavı hazırlık kursları başlıyor. Kurslardan yararlanmak isteyenlerin 10 Eylül gününe kadar online başvuru yapması gerekiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını aralıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber Alanya ATABEM, Finike ATABEM ile Antalya merkezde Dokuma ve Çaybaşı ATABEM kurs merkezlerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları verilecek.

BAŞVURULAR 10 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

4 Eylül'de başlayan başvurular, 10 Eylül'e kadar devam edecek. Başvurular, https://atabem.antalya.bel.tr/ adresinden online olarak yapılabilecek. 18 Eylül'de başlayacak kurslarda öğrenciler temel derslerin tümünden eğitim alabilecek. Her ay düzenli olarak ücretsiz deneme sınavı düzenlenecek.