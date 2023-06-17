- Alaşehir'de ilk kez üniversite sınavı yapıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapıldı. 17 merkezde, 3 bin 250 aday sınava girdi.

Manisa'nın 100 bin nüfusu geçen ilçelerinden biri olmasına rağmen her yıl ÖSYM sınavları için başka ilçelere gitmek zorunda kalan Alaşehir ve yakın çevresindeki ilçelerde yaşayan adaylar, bu yıl ilk kez Alaşehir'de sınava katıldı. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bu yıl Alaşehir ilçesini de sınav merkezleri arasına dahil etti. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne Alaşehir'de 17 merkezde, 3 bin 250 aday katıldı. Sınavda 470 öğretmen ve idareci görev yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Her yıl Alaşehir ve Sarıgöllü öğrenciler, Salihli'de sınava girmek zorunda kalıyorlardı. Sınavların Alaşehir'de de yapılabilmesi için kaymakamlık, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmalar yaptık. Çalışmalarımız ilgili kurumlar tarafından olumlu karşılanarak, sınavların Alaşehir'de yapılmasına karar verildi. Alaşehir'mize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki sınavlarda inşallah ilçemizde yapılmaya devam edilecektir. Bu sınava yaklaşık 3 bin 250 öğrenci, 470 okul idarecisi ve öğretmenimiz görev yapacak. 17 ayrı merkezde bu sınavlar gerçekleşecek. Daha önce başka ilçelere sınavlara gidiyorlardı, trafik stresi, trafik yoğunluğu yaşıyorlar, maddi olarak kendilerine külfet de oluyordu. Artık bunun da önüne geçilmiş oldu. Tüm öğrencilerimize canı gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Daha önceki senelerde sınava Denizli'de girmek zorunda kaldıklarını dile getiren öğrenci velisi Halil Pala, "Alaşehir gibi yakın bir ilçemizde sınavın olması güzel bir şey. 1 sene önce Denizli'ye gittik. Sabah namazında uyanıp, yorgun olarak yol gidip bir de sınava girmiştik. Bugün evde kahvaltımızı yaptık ve şimdi sınava giriyoruz" dedi.

Sarıgöl'den gelen öğrenci Sinan Ulaş da bu yıl sınava Alaşehir'de girmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Sarıgöl ve çevre köylerden insanlar artık Alaşehir'e daha rahat ulaşabilecek. Salihli bize 1 saat uzaklıktaydı, Alaşehir ise 20 dakika. Sarıgöl'e yakın olduğu için Alaşehir'de yakınlarımız da var. Her açıdan bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.