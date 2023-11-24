Adana Kız Lisesi'nde Emekli Öğretmenler Öğrencileriyle Buluştu

Adana Kız Lisesi'nde görev yaparken emekli olan öğretmenler, derslerine girdikleri öğrencilerle bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, emekli öğretmenler ve eski öğrenciler sohbet edip duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe katılan öğretmenlerin birçoğu aynı zamanda mezun oldukları okulda öğretmenlik yapmıştı.

Adana Kız Lisesi'nde görev yaparken emekli olmuş öğretmenler, derslerine girdikleri öğrencilerle bir araya geldi.

Okuldan ortalama 25-30 yıl önce emekliye ayrılmış çeşitli branşlardaki 10 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, derslerine girdikleri bazı öğrencilerle sınıfta buluştu.

Yıllar sonra birbirlerini gören öğrenci ve öğretmenler sohbet edip hasret giderdi.

Bazı öğretmenlerin temsili olarak ders de verdiği etkinlikle duygusal anlar yaşandı.

Okul Müdürü Fatma Yılmaz, gazetecilere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlediği törene okuldan emekli olmuş öğretmenler ile eski mezunların da katıldığını söyledi.

Kutlamalara katılan 81 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Sabahat Evren'in ders anlatmayı çok özlediğini belirtmesi üzerine bu buluşma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Yılmaz, "Eski mezunlarımızı ve emekli öğretmenlerimizi davet ettik. Hep beraber şimdiki öğrenci ve öğretmenlerimizle Öğretmenler Günü'nü kutladık." dedi.

Adana Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı da etkinlikle eski öğrencilik günlerine döndüklerini anlattı.

Etkinliğe katılan öğretmenlerin bir çoğunun kendisinin de öğretmeni olduğunu belirten Yakıcı, "Hem eski hem yeni öğretmen ve öğrencilerimiz bir araya geldik. Aslında o eski ders günlerimizi özledik. Hepimiz o genç kızlığımızı, öğrencilik günlerimizi özlüyoruz. Bugün de bir nebze olsun bu özlemimizi giderdik." diye konuştu.

Üç kuşak aynı okulda

Emekli öğretmen Sabahat Evren de kendisinin mezun olup atandığı okulda kızının ardından şimdi de torununun eğitimine devam ettiğini söyledi.

Öğrenciliği dahil okulda yaklaşık 25 yılının geçirdiğini anlatan Evren, "Eski öğretmen arkadaşlarımı görüyorum. Herkes burada, çok mutluyum." dedi.

Oğlunun yardımıyla geldi

Etkinliğe katılan 86 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni Ülker Tümer de eski öğrencilerini görmek için oğlunun yardımıyla okula tekerlekli sandalyede geldiğini belirtti.

Eski öğrencilerini ve öğretmen arkadaşlarını gördüğü için mutlu olduğunu aktaran Tümer, "Bizi anıyorlar, bizi takdir ediyorlar. Çok mutluyum. Biz de onları seviyoruz. İyi ki bugünü görmek için gelmişim." dedi.