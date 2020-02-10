Eğitim-Bir-Sen'den vefa buluşması

10.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:20

Eğitim-Bir-Sen 2 nolu şube bir vefa örneği göstererek geçmişte Şube Başkanlığı yapmış, şube yönetimlerinde bulunmuş ve ilçe teşkilatlarında ilçe temsilciliği yapmış olan başkanlarla bir araya geldi.



Şube Başkanlığı görevlerinde bulunan Abdulbaki Güzeltepe ve Zinnur Şimşek' in de katıldığı toplantıya birçok ilçe temsilcisi iştirak etti.



Yoğun kar yağışına rağmen katılımın yüksek olduğu toplantıda Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş yaptığı konuşmada; Sendikanın bu günlere gelmesinde emeği olan ter akıtan omuz veren tüm başkanlara teşekkür etti. Geldiğimiz noktada dünü hayırla yadettiklerini dün atılan tohumların bugün ormana dönüştüğünü hatırlatarak, Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan in 'Umut Bir Tohumsa Kefen Zarında, Gün olur Fışkırır Bir Orman Olur' dizelerini okuyarak bugünlerin müjdelendiğini ifade etti. Karataş, 'Vefa'nın inancımız gereği olduğunun altını çizerek yapılan görev değişliklerinin bir bayrak değişim olduğunu, aktif görev alıp almadığımıza bakmaksızın sendika mücadelemizin ölünceye kadar devam edeceğini söyledi.



Daha sonra bir konuşma yapan Zinnur Şimşek şahıslara vefa dan çok, Davaya vefa gösterilmesinin daha kıymetli olduğunu ifade etti. Şimşek, "Bizler birer faniyiz kalıcı olan davamızdır. Bu nedenle davamıza asla vefasızlık yapmamalıyız" dedi.



Abdulbaki Güzeltepe ise yaptığı konuşmada bu güzel toplantıyı tertip eden Başta Mustafa Karataş ve yönetimine teşekkür ederek "Sayımızın çoğalmasıyla beraber sadakatin ve bağlılığın da bir o kadar ehemmiyetli olduğunu, bu nedenle yeni nesle dava diye bir idealin bırakılması gerektiğini ifade etti. Bir davaya en büyük düşmanın dava mensuplarının kibre kapılmaları olduğunu hatırlatarak, Rabbim bizleri kibirden korusun" duasıyla sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA