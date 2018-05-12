Egeli Mobilyacılardan Milyar Dolar Hedefi

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, birliğin yıllık 585 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirterek, görev süresinin sonu olan 2022 yılında bu rakamı milyar dolara taşımak istediklerini ifade etti.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yer alan ve 2023 yılı için 6 milyar dolar ihracat hedefi koyan mobilya sektörünün Ekonomi Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi ile hedef pazarlara ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ege Bölgesi'nde mobilya sektörünün son yıllarda büyük bir dinamizm kazandığına dikkati çeken Yağcı, 2018-2022 döneminde bu dinamizmi destekler projeler yürüteceklerini kaydetti.

Mobilya sektöründe öncelikle hedef pazarlar belirleyeceklerini belirten Yağcı, "Mobilya ihracatçılarımızın katılımıyla yürütülecek UR-GE projesi kapsamında hem üyelerimize eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanacak hem de yurt dışı pazarlarda tanıtımları gerçekleştirilecek. 'Design İzmir' projesinde yer alan üyelerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtımlarına da devam edilecek. İzmir mobilyasının tasarım odaklı gelişimi ile ilgili yeni projeler ve faaliyetler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Geleneksel ihraç ürünleri odun dışı orman ürünleri ve kağıt sektöründe ihracatçıların sorunlarının çözümü ve ihracatın arttırılması için gerekli girişim ve tanıtımları yapacaklarına da işaret eden Yağcı, "Birliğimiz şu anda yıllık 585 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Görev süremiz sonunda bunu milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.