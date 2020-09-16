Ege İhracatçı Birlikleri, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı
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Ege İhracatçı Birlikleri, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Ege İhracatçı Birlikleri, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı
16.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:35

Ege İhracatçı Birlikleri'ne (EİB) Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından "Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" verildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSE tarafından hazırlanan "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na uygunluğunu sertifikalandıran EİB, Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazanan ilk ihracatçı birliği oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Kovid-19 salgını sonrasında aldıkları tedbirler sayesinde kurumda pozitif vakayla karşılaşmadıklarını aktardı.

Salgın sürecinde birlik olarak sanal fuarlar, sanal ticaret heyetleriyle ihracatçı firmaların pazarlama faaliyetlerine destek olduklarını bildiren Eskinazi, Türkiye'nin ihracatının yüzde 54'ünü gerçekleştirdiği 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirlerinin katılımıyla "Koronavirüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri" isimli online toplantılar yaptıklarını, eğitimleri de bu platforma taşıdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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