Ege Denizinde can pazarı
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Ege Denizinde can pazarı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 60 göçmen, yaşadığı can pazarından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ege Denizinde can pazarı
30.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:22

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk karasularına ittiği 60 göçmen, yaşadığı can pazarından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen 28 Kongo, 23 Afganistan, 5 Eritre, 2 Mali, 1 Nijerya ve 1 Somali uyruklu 60 sığınmacı kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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