Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer
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Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer

Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, Burak Hazırol ve Uğur Kılınç ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, Burak Hazırol ve Uğur Kılınç ile anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl'ün voleybol temsilcisi Bingöl Solhan Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki oyuncu ile anlaştığını duyurdu. Kulüp Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklama ile orta oyuncu Uğur Kılınç ve geçtiğimiz sezon da Solhan Spor'da mücadele eden libero Burak Hazırol ile anlaştıklarını belirtti.

Transfer sezonunu resmen açtıklarını belirten Sözen, "Teknik ekip ile yaptığımız anlaşmanın akabinde sporcular ile de anlaşmalarımız başlamıştır. İlk olarak Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevne, Afyon Belediye Yüntaş, Şahinbey Belediyesi ve İnegöl Belediyespor gibi takımlarında forma giyen ve 2019-2020 sezonunda ise Solhan Spor'umuzda mücadele ederek Efeler Ligi'ne çıkma mutluluğumuza ortak olup 2020-2021 Sezonunda da Solhanspor'umuzda görev yapan liberomuz ve takımımızın kaptanlarından Burak Hazırol (Bate) ile yeni sezonda da yolumuza devam edeceğiz. Bir de voleybola Arkas altyapısında başlayıp TFL Altekma ve Bursa Büyükşehir takımları forması da giyen aynı zamanda çok sayıda da milli formamızı terleten orta oyuncu Uğur Kılınç ile anlaştık" dedi. - BİNGÖL

Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer
Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer
Efeler Ligi'nden Bingöl Solhanspor'a iki transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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