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Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Efeler Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme ve yeni yol yapımı çalışmalarına devam ederken, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına da desteğini sürdürüyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yenileme ve yeni yol yapımı çalışmalarına devam ederken, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına da desteğini sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Pınarbaşı Mesire Alanı yanında bulunan Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği önündeki yolu genişletti. Fen İşleri ekipleri, özellikle salı günü kurulan semt pazarı nedeniyle oluşan yoğunluktan, giriş çıkışların zorlaştığı alanda düzenleme yaptı. Çalışmaların ardından yol genişletilerek, polis araçların bölgede daha rahat hareket etmeleri sağlandı. - AYDIN

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

Efeler Belediyesi kurumlara destek vermeye devam ediyor

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