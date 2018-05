Eds Solar Kiremit, Yüzde 25 Daha Fazla Elektrik Üretecek

İSVİÇRE markası EDS Solar Kiremit'in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri distribütörlüğünü alan Gül Çatı İnşaat İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenledi. Solar Kiremitlerin yüzde 80 verimlilik sağladığına dikkat çeken Gül Çatı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve EDS Solar Kiremit Distribütörü Süleyman Temiz, diğer panellere göre EDS Solar Kiremit'in yüzde 25 daha fazla elektrik üreteceğini söyledi.

İsviçre markası EDS Solar Kiremit ile Gül Çatı İnşaat'ın işbirliği Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen toplantıyla anlatıldı. Toplantıya, Gül Çatı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve EDS Solar Kiremit Distribütörü Süleyman Temiz, EDS Solar Kiremit Distribütörü Yegane Guliyeva, EDS Solar Kiremit Kurucusu Christian Bauer, Avusturya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Yavuz Kuşçu ve Günder Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu ve basın mensupları katıldı.

"KİREMİT OLAN HER YERDE ELEKTRİK ÜRETELİM"

Toplantı sonrasında DHA'ya ürün hakkında bilgi veren Temiz, 38 yıldır çatı kapladıklarını aktardı. Temiz, ürünün basit bir şekilde çatılarda uygulanacağını dile getirerek, "Ülkemiz güneş ışınlarından çok fazla faydalanan bir ülke. Ürünle birlikte aynı zamanda ülke ekonomisine de katkıda bulunacağız. Kiremit olan her yerde elektrik üretelim niyetiyle yola çıktık. Diğer panellerden farkı yüzde 25 daha fazla elektrik üretiyor. Verimlilik oranı yüzde 80. Güneşin olduğu bütün saatlerde elektrik üreteceğiz. Panel, havada bulut, kar ve yağmurda olsa aynı şekilde elektrik üretiyor" dedi.

"HER AİLENİN KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

EDS Solar Kiremit Distribütörü Yegane Guliyeva ise, "İsviçre markası olan EDS Solar Kiremit'in Türkiye, Kıbrıs, Irak, Arap Emirlikleri ve Türk Cumhuriyetleri distribütörlüğünü üstlendik. Ürün hem görsel hem de teknik açıdan özel yapıldı. Görüntü itibariyle villalara özel üretildi. Biz Türkiye'de güneşin değerini de bilerek kiremitin gireceği her çatıya bu uygulamayı yapabiliriz. Estetik olarak villalara ve özel projelerde de kolaylıkla uygulaması yapılabilir. Amacımız her aile kendi elektriğini kendisinin sağlayabilmesi" ifadelerini kullandı.

"SOLAR KİREMTİLERDEN YÜKSEK ENERJİ ELDE ETMEYİ HEDEFLEDİK"

Solar Kiremitleri üretirken üç temel noktayı hedef aldıklarının altını çizen EDS Kurucusu Christian Bauer da,"İlk önem verdiğimiz nokta estetik. Sonra sistem ve can güvenliğini hep göz önünde bulundurduk. Üçüncü nokta ise, kiremitlerden yüksek enerji elde etmemiz. Biz bu solar kiremitlerle her eve elektrik sağlıyoruz. Her evin bağımsız bir şekilde kendi elektrik ihtiyaçlarını gidermesini hedefliyoruz" dedi.

(-GÖRÜNTÜ) - İstanbul