Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
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Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi

08.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:44
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Edremit Hatıra Ormanı' yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Edremit Hatıra Ormanı' yerleşkesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutlayan Edremit Belediyesi, cinayete kurban giden kadınlar için fidan dikti. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sezer Bayramoğlu ve kadınların katılımı ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Edremit Hatıra Ormanı devamında bulunan yerleşkede gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda kadın katılırken, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı alanda kimi kadınlar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimileri de yaşanan şiddet olaylarına tepkisini getirmekten kendini alıkoyamadı.

"Kadına şiddeti elbirliğiyle çözeceğiz"

Kadınlarla birlikte fidan diken Başkan Say, daha sonra kadınlara tek tek gül dağıtarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Son yıllarda yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının üzüntü verici olduğunu ifade eden Başkan Say, "Kadına yönelik şiddeti, erkeklerin de işin içine girmesiyle elbirliğiyle çözeceğiz. Kadına yönelik şiddeti, istismarı eşitsizliği güzellikle yeneceğiz. Umuyorum, sadece ağaçları değil bütün kadınlarımızı bütün insanlarımızı güzel yaşatmanın yolunu önümüzdeki süreçte hep birlikte buluruz. Ben bu günlerin geleceğine inanıyorum. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, başta kadınların olmak üzere ve tüm insanların mutlu huzurlu güzel yaşadığı bir dünya diliyorum" dedi. - VAN

Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi
Edremit'te kadınlar için fidanlar dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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