Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Ekrem Canalp'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Canalp'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Canalp'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Valimiz Ekrem Canalp'in yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan ve izolasyon sürecini konakta geçirecek olan Valimiz Ekrem Canalp, çalışmalarını buradan sürdürecektir." denildi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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