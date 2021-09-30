Edirne Valiliği Kamu Görevlileri Etik Komisyonu - Haberler
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Edirne Valiliği Kamu Görevlileri Etik Komisyonu

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Edirne Valiliği Kamu Görevlileri Etik Komisyonu

Komisyon Başkanı Dr. Yusuf GÜLER ÜYELER İl Müftüsü Alettin BOZKURT İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder ARPACI İl Defterdarı V. Aydın YAMAN İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak YILDIRIM Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ İl Yazı İşleri Müdürü Sadiye KIZILAYKamu Görevlileri Etik.

AYDIN (Habermetre) - Komisyon Başkanı Dr. Yusuf GÜLER ÜYELER İl Müftüsü Alettin BOZKURT İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder ARPACI İl Defterdarı V. Aydın YAMAN İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak YILDIRIM Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin ÖZBAŞ İl Yazı İşleri Müdürü Sadiye KIZILAY

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

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