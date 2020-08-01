Edirne ile Çanakkale için sağanak ve dolu uyarısı Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde (Gelibolu, Lapseki) bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor.

Edirne çevresi ile Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde (Gelibolu, Lapseki) bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yerel düzeyde dolu bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA