Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
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Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

03.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:45
Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçe merkezinde 5, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, sobaya atılarak yakılmak istenen 470,6 gram bonzai, 2'si kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 1 elektro şok cihazı, 'sallama' diye tabir edilen bıçak, paketlemede kullanılan kitap sayfaları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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