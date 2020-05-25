Edirne'de, sınır kapılarında TIR yoğunluğu
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Edirne'de, sınır kapılarında TIR yoğunluğu

TÜRKİYE'den ihraç yüklerinin Avrupa ülkelerine taşındığı TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

Edirne'de, sınır kapılarında TIR yoğunluğu
25.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:18

TÜRKİYE'den ihraç yüklerinin Avrupa ülkelerine taşındığı TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hamzabeyli'de yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ihraç yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyruk, 5 kilometreye ulaşırken, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 300 sürücü, TIR parklarında çıkış için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Trakya Gümrükler ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, koronavirüs salgının etkili olduğu günlerde 800 ihraç yüklü TIR'ın Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparken, dün bu sayının 1100 TIR'a ulaştığını söyledi. Yetkililer, yoğunluğun, yurt dışına çıkış yapmak için gelen ihraç yüklü TIR'ların artmasından kaynaklandığını belirtti.'AVRUPA HER ŞEYİ BİZDEN ALIYOR'?Polonya'ya oto yedek parçası taşıyan TIR sürücüsü Haydar Şen, Avrupa ülkelerinin her şeyi Türkiye'den satın aldığını, bunun da sınır kapılarında yoğunluk oluşmasına neden olduğunu anlattı. Şen, "Avrupa bizden çok mal çekiyor zaten bize ihtiyaçları var. Zaten bizden Avrupa'ya gitmeyen hiçbir şey yok. İğneden ipliğe her şey alıyorlar, taş dahil satın alıyorlar. Geçtiğimiz seferde Macaristan'a maske ve eldiven götürdüm, Macar halkı başımıza yığıldı, 'maske ve eldiven geldi' diyerek. Biz şaşırdık, onlarda üretim yokmuş. Bizi karşıladıkları alan bayram yerine döndü. Fotoğraflarımızı çektiler, Türkiye'den maske ve eldiven geldi, diye haberler yapıp sevgi gösterisinde bulundular. Avrupa'da üretim yok, her şeyi bizden, Türkiye'den satın alıyorlar" dedi.  

TIR sürücüsü İsmail Altunbey de "İhracatımız arttı, şu an çok iyi düzeyde. İthalatımızda biraz durgunluk var ama ihracatta çok iyi durumdayız. İhracatımız artığında sefer sayıları artıyor. Kapılardaki sistemimizin hızlanması bizim de bekleme süremizi kısaltacak, tek sorunumuz bu" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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