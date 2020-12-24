Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Edirne Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Enver Tutel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşılıoğlu ve Tutel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Aşılıoğlu, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçti.

Tutel ise haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Edirne'de sığınmacı hareketliliği", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğraflara seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci