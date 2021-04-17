Edirne'de cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne'de cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Edirne'de cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de cep telefonuyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 2 hükümlü tutuklandı.

Edirne'de cep telefonuyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 2 hükümlü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan kişilerin, vatandaşların güvenini kazanıp cep telefonuna uzaktan erişim programı yükleterek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu kişilerin, uzaktan erişim programı ile vatandaşların kişisel verilerine ulaşıp mobil bankacılık kullanarak kendi hesaplarına para aktarmaya çalıştıkları tespit edildi.

Polis ekipleri Kocaeli ve Kırklareli'nde de 4 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.A ve A.E'yi Şanlıurfa'da yakaladı.

Zanlılar, Edirne'de sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, bir süre önce dolandırıcılık suçundan bulundukları cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Arda Turan Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Edirne'de cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 10:48:34. #1.16#

title