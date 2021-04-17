Edirne'de cezaevinden izinli çıkan 2 hükümlü, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Edirne'de cep telefonuyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 2 hükümlü tutuklandı.

Edirne'de cep telefonuyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan 2 hükümlü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan kişilerin, vatandaşların güvenini kazanıp cep telefonuna uzaktan erişim programı yükleterek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bu kişilerin, uzaktan erişim programı ile vatandaşların kişisel verilerine ulaşıp mobil bankacılık kullanarak kendi hesaplarına para aktarmaya çalıştıkları tespit edildi.

Polis ekipleri Kocaeli ve Kırklareli'nde de 4 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği belirlenen H.A ve A.E'yi Şanlıurfa'da yakaladı.

Zanlılar, Edirne'de sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların, bir süre önce dolandırıcılık suçundan bulundukları cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izinli çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci